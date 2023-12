Chi è Patino, il tuttocampista scuola Arsenal che ha stregato Giuntoli

Il 20enne in prestito allo Swansea ha tecnica, visione di gioco e grande personalità: finora ha giocato solo in Championship, ma per i media inglesi è destinato a un grande futuro

31-12-2023 13:30

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Si chiama Charlie Michael Patino il nuovo oggetto del desiderio di Cristiano Giuntoli: il football director della Juventus ha messo nel mirino il 20enne tuttocampista dell’Arsenal che in questa stagione sta brillando in prestito allo Swansea. Per i media inglesi Patino ha davanti a sé un grande futuro.

Chi è Charlie Patino, nuovo pallino di Giuntoli

Fisico e intensità da calciatore britannico, tecnica da sofisticato centrocampista spagnolo: così può essere sintetizzato il profilo di Charlie Patino, tuttocampista classe 2003 in possesso di doppia cittadinanza, ma che da tempo ha deciso di vestire la maglia dell’Inghilterra, delle cui nazionali giovanili fa parte da tempo, fin dall’U15. Nato a Watford, Patino ha iniziato a giocare a calcio nel St. Albans City, per poi approdare al Luton Town ancora bambino e infine attirare l’attenzione dell’Arsenal, che l’ha inserito nella propria academy quando il ragazzo aveva appena 12 anni.

Il talento di Patino brilla in Championship

Con i Gunners inizia la scalata di Patino al grande calcio. A 17 anni l’Arsenal gli fa firmare il suo primo contratto da professionista, mentre a 18, nel dicembre 2021, arriva il debutto in prima squadra: esordio con gol nel 5-1 al Sunderland in Carabao Cup, a cui segue poco dopo il debutto in FA Cup contro il Nottingham Forest. Manca, per ora, quello in Premier League.

Ad agosto 2022 l’Arsenal gira Patino in prestito al Blackpool: fulminante la prima annata in Championship (la B inglese) del centrocampista, titolarissimo con 34 presenze, 2 gol e 4 assist. L’Arsenal lo segue, ma la scorsa estate decide che la maturazione debba proseguire nel campionato cadetto. Il prestito stavolta è allo Swansea, dove Patino sta confermando tutte le sue qualità: 18 presenze finora, ma i gol sono saliti a 3 e gli assist sono già 4.

Patino, un tuttocampista per la Juventus

Alto 182 cm, Patino è un centrocampista completo, dotato di buon fisico e soprattutto di un ottimo sinistro, con il quale si distingue soprattutto in fase di impostazione: finora ha dato il meglio di sé giocando davanti alla difesa, sia come mediano di una linea a tre che come “doble pivote” in un 4-2-3-1, ma per tempismo, visione e capacità di inserimento Patino potrebbe proseguire la sua carriera anche più avanti, come mezz’ala o addirittura trequartista, ruoli nei quali si è già cimentato in Championship.

D’altra parte nel 2020 il Guardian lo ha inserito tra i talenti più interessanti del calcio inglese: la sensazione è che, se non dovesse partire, nella prossima stagione Patino potrebbe diventare un elemento chiave anche nell’Arsenal. Ciò a patto che la Juventus non riesca a strapparlo ai Gunners e a portarlo in serie A.