Premier League, Arsenal su tutte le furie: il controverso gol del West Ham che sta accendendo la polemica

L'Arsenal cede contro il West Ham e abbandona momentaneamente la vetta della Premier League, ma a far discutere è il controverso gol che ha portato in vantaggio gli Hammers

29-12-2023 08:00

Serataccia per l’Arsenal in quel del derby all’Emirates Stadium contro il West Ham. La squadra di Arteta infatti ha dovuto incassare una sconfitta per 2-0, cedendo per ora la vetta della classifica di Premier League al Liverpool. Certo, il distacco tra le due è di soli due punti, e nel prossimo match in programma per i Gunners contro il Fulham ci sarà la possibilità di rimettersi in vetta, al netto dei risultati dei Reds. Ma queste congetture per ora le lasciamo da parte, e ci concentriamo invece su un episodio che ha reso ulteriormente amara la serata dell’Arsenal in questa giornata di campionato, ovvero il primo gol realizzato dal West Ham per opera di Soucek.

Arsenal-West Ham, il gol di Soucek e l’azione controversa partita da Bowen

Al 13′ del primo tempo il ceco (al centro ultimamente delle manovre del nostro calciomercato) sfrutta un passaggio di Bowen e una falla della difesa avversaria per metterla in rete. Ma questo gol è stato oggetto di una controversia per via dell’azione partita da Bowen, con quest’ultimo che controlla la palla, da quanto sembra dalle immagini, fuori dalla linea di bordo campo. La verifica del VAR è stata di ben tre minuti e mezzo, con lo studio da molteplici angolazioni, ma alla fine la rete è stata convalidata per mancanza di una chiara ed evidente prova che la sfera fosse uscita dal campo prima di essere consegnata ai piedi di Soucek.

Apriti cielo, l’Arsenal e i suoi tifosi sono rimasti sbigottiti da una tale decisione. Un ex come Thierry Henry, oggi commentatore, ha sottolineato la necessità di una telecamera sopra la porta per dirimere questioni del genere.

L’ex arbitro spiega perché il gol è stato convalidato

Ma come riporta il sito Football London, un ex arbitro della Premier League quale è Mark Clattenburg ha spiegato perché alla fine è stato giusto convalidare il gol. A suo dire, a favore di questa decisione pesa il fatto che l’assistente dell’arbitro situato sulla linea di porta non abbia segnalato l’uscita del pallone. Se sul campo la convalida è quindi regolare, per quanto riguarda il VAR non ci può essere la certezza in merito, anche perché tra i due punti di riferimento che necessitano dalla sala controllo, ha proseguito Clattenburg, manca una immagine chiara della posizione della palla giacché la visuale è ostacolata dalla gamba di Bowen.

Già un altro caso simile per l’Arsenal in questa stagione

L’ex arbitro ha poi concluso affermando la necessità di inserire un chip dentro il pallone per aiutare gli arbitri in situazioni del genere. Tra l’altro, non è la prima in questa stagione che i Gunners subiscono una rete controversa. Come ha ricordato lo stesso Henry, lo scorso novembre c’è stato infatti il caso dell’1-0 contro il Newcastle, con il gol di Anthony Gordon convalidato da un triplice controllo al VAR nonostante situazioni controverse che hanno portato al vantaggio come il fallo in attacco di Joelinton, il potenziale fuorigioco di Gordon e, appunto, la palla gestita da Willock che non sembrava chiaramente dentro il campo. “Una vergogna assoluta”, tuonò allora il tecnico Arteta.