La classifica senza errori arbitrali, diciassettesima giornata: sviste anche sotto Natale, falsato un match

Non mancano le sviste in Serie A, neppure sotto Natale. Un campionato segnato dagli errori arbitrali, con almeno un match per turno sistematicamente condizionato dalle disattenzioni dei fischietti e dei loro omologhi in sala VAR. L’ultimo turno non fa eccezione, con una partita delicatissima per la classifica falsata da un errore grave. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla diciassettesima di campionato.

Serie A, falsata un’altra partita importantissima

La partita condizionata del turno è quella dell’Arechi tra Salernitana e Milan. Manca infatti un rigore in favore dei rossoneri. L’arbitro Doveri si perde un tocco con la mano di Fazio in area punibile con la massima punizione e il suo collega dalla sala VAR non lo richiama davanti al monitor. Non ci sono errori da parte dell’arbitro, invece, in occasione del 2-1 di Candreva, realizzato con Tomori a terra infortunato: non era nelle pertinenze di Doveri intervenire, visto che il difensore del Milan non era ko per un colpo alla testa.

Errori arbitrali, gli altri match della 17ma giornata

Qualche errore anche nelle altre partite, ma non determinante. In Verona-Cagliari manca un giallo a Ngonge, che poi sarebbe stato nuovamente ammonito nella ripresa da Orsato: svista che non ha alterato l’esito del match, vinto 2-0 dagli scaligeri. Per lo stesso motivo, non può essere considerato determinante per quello che è il nostro regolamento l’abbaglio di Colombo in Roma-Napoli, che punisce col rosso anziché col giallo, come prassi e buon senso avrebbero imposto, il calcetto di reazione di Politano a Zalewski. Dubbi sulla direzione di Marcenaro in Inter-Lecce, bene Mariani in Frosinone-Juventus.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale INTER 44 INTER – 44 JUVENTUS 40 JUVENTUS +3 37 MILAN 33 BOLOGNA -4 35 BOLOGNA 31 MILAN – 33 FIORENTINA 30 FIORENTINA – 30 ROMA 28 NAPOLI -2 29 NAPOLI 27 TORINO -4 28 ATALANTA 26 LAZIO -2 26 LAZIO 24 ATALANTA – 26 TORINO 24 ROMA +2 26 MONZA 21 LECCE -1 21 LECCE 20 MONZA – 21 GENOA 19 FROSINONE +1 18 FROSINONE 19 SASSUOLO – 16 SASSUOLO 16 GENOA +3 16 VERONA 14 CAGLIARI -2 15 UDINESE 14 EMPOLI -2 14 CAGLIARI 13 VERONA – 14 EMPOLI 12 UDINESE +1 13 SALERNITANA 9 SALERNITANA +4 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.