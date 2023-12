Roma-Napoli, moviola: Colombo esagera con 13 cartellini, tutti gli errori

La prova all’Olimpico dell’arbitro comasco, nominato neo-internazionale da pochi giorni, analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

24-12-2023 09:15

Quando era in serie C il designatore Giannoccaro gli diceva che era un arbitro di boxe, perché andava a dividere i giocatori fisicamente. Oggi Andrea Colombo, designato per il big-match tra Roma e Napoli, è più riflessivo e questo approccio pacato ma deciso lo aiuta a essere più credibile con i calciatori che vedono un arbitro che non si scompone e quindi capiscono che è inutile protestare. Da quest’anno Rocchi lo ha scelto anche per le partitissime, da pochi giorni è diventato internazionale ma come se l’è cavata ieri il fischietto comasco all’Olimpico?

I precedenti di Colombo con Roma e Napoli

E’ stato il quarto precedente in carriera per Colombo con i giallorossi, il secondo stagionale dopo la vittoria casalinga contro il Lecce dello scorso 5 novembre. Prima di quella sfida altri due precedenti, entrambi nella scorsa stagione: il pareggio dell’Olimpico per 2-2 con la Salernitana e la vittoria per 1-0 sul campo del Torino, con rigore decisivo segnato da Dybala. Dopo quella partita arrivarono anche i complimenti di Mourinho: “Giovane con criteri giusti da un lato e dall’altro. Mi è piaciuto tanto”. Erano 3 i precedenti in Serie A anche con il Napoli: due vittorie nella scorsa stagione (contro Atalanta e Sassuolo) e la sconfitta di quest’anno al Maradona contro la Lazio per 1-2.

Colombo ha espulso due azzurri

Coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Tolfo, con La Penna quarto uomo, Irrati al Var e all’AVAR Giua, l’arbitro ha espulso al 21′ st Politano (N) per fallo di reazione; al 41′ st Osimhen (N) per somma di ammonizioni e ne ha ammoniti ben 9, di cui due della squadra di Mourinho, più i due allenatori: Paredes, Kristensen, Cristante, Mourinho, Belotti, Zalewski, El Shaarawy, Azmoun (R); Mario Rui, Mazzarri, Juan Jesus (N). Recupero: 4′ pt, 6′ st.

Roma-Napoli, i casi dubbi

Questi i principali episodi da moviola. Al 35’ Osimhen finisce a terra in area giallorossa toccandosi il volto, Colombo lascia giustamente proseguire: il contatto con Paredes era un corpo a corpo senza interventi irregolari. Al 37’ proteste della Roma in occasione del giallo a Cristante per un intervento da dietro su Kvaratskhelia: si alza a lamentarsi tutta la panchina giallorossa compreso Mourinho, l’allenatore portoghese viene ammonito. Un minuto dopo Cristante stende ancora Kvaratskhelia, Mazzarri vorrebbe l’espulsione per il centrocampista giallorosso.

Al 65’ Zalewski tira la maglia a Politano lanciato in campo aperto, l’esterno reagisce con un calcetto al fianco del polacco e viene espulso. Al 73’ giallo a Osimhen per un intervento falloso su Llorente: decisione dubbia. All’85’ doppio giallo ed espulsione per Osimhen per un presunto intervento da dietro su El Shaarwy: dal replay, l’impressione è che l’attaccante nigeriano non tocchi la gamba dell’avversario.

Per Marelli non c’è il rosso a Politano

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “L’arbitro Colombo è stato nominato internazionale la settimana scorsa da Rocchi. Giusto il giallo di Zalewski, dopo c’è l’espulsione di Politano che per me è molto severa. Logicamente ci sta per fallo di reazione, ma si tratta di un calcetto e andava ammonito Politano. Sarebbe stato meglio gestirlo col giallo, è mancata esperienza per Colombo. Doppio giallo per imprudenza per Osimhen, in entrambi i falli è giusto il cartellino”. Discutibile comunque la prova di Colombo in Roma-Napoli.