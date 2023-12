Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

La Roma porta a casa una partita carica di tensione e si impone sul Napoli. Pellegrini sblocca la gara in girata dopo che gli azzurri restano in dieci per il fallo di reazione di Politano. Nel finale viene espulso anche Osimhen e la Roma la chiude nel finale con il contropiede finalizzato da Lukaku22:46

90'+7' È FINITA! La Roma batte il Napoli per 2-0!22:44

90'+6' GOL! ROMA-Napoli 2-0! Gol di Lukaku! Contropiede della Roma contro un Napoli totalmente sbilanciato in avanti, cross di N'Dicka che arriva sul secondo palo a Lukaku il quale fulmina Meret!



90'+5' Ammonito anche Azmoun22:42

90'+4' Prova a restare in campo Natan, stringendo i denti22:42

90'+3' Infortunio alla spalla per il neo entrato Natan, termina in otto il Napoli che non ha più sostituzioni22:40

90'+2' ANCORA MERET! Ci mette il piede sul passaggio di El Shaarawy che cercava di servire in mezzo Lukaku!22:39

90' Quattro minuti di recupero22:37

88' Gaetano subentra a Zielinski, cambi terminati per Mazzarri22:36

88' Entra anche Natan, fuori Juan Jesus22:35

87' Cambia il Napoli, fuori Kvaratskhelia per Raspadori22:35

86' ESPULSO OSIMHEN! Trattenuta su El Shaarawy e doppio giallo per lui! Napoli in nove!22:33

84' MERET! Decisivo nel deviare in corner il tocco sotto di Lukaku!22:31

82' Ammonito El Shaarawy, punizione per il Napoli22:29

81' Cambio nel Napoli: esce Mario Rui ed entra Zerbin22:28

79' Di Lorenzo non arriva per poco alla deviazione di testa sulla punizione di Zielinski22:27

76' GOL! ROMA-Napoli 1-0! Gol di Pellegrini! Azione insistita della Roma, El Shaarawy prova a concludere ma colpisce male, ne approfitta Pellegrini che in girata batte Meret!



75' Cambia ancora Mourinho, Celik entra al posto di Kristensen22:22

74' Lukaku! Cerca il gran gol da fuori, mira imprecisa22:21

73' Ammonito Osimhen per un fallo su Zalewski22:20

71' Entra anche Azmoun al posto di Paredes22:18

71' Pellegrini subentra a Belotti22:18

71' Si prepara a un triplo cambio la Roma: esce Zalewski ed entra El Shaarawy22:17

66' ESPULSO POLITANO! Fallo di reazione dopo l'intervento di Zalewski, Colombo non perdona22:15

65' Cartellino Giallo Nicola Zalewski cha trattiene Politano22:13

64' Ci prova da lontano Bove, nessun problema per Meret che controlla la sfera decollare sopra alla traversa22:12

62' Ammonito anche Juan Jesus, fallo su Belotti a centrocampo22:09

60' Cartellino Giallo per Belotti, l'ex Torino prova la rovesciata ma colpisce al volto Di Lorenzo22:07

57' Subito Cajuste prova la conclusione, tiro respinto dal muro giallorosso22:04

56' Esce Lobotka, entra Cajuste al suo posto22:02

55' Ripartenza Napoli orchestrata da Politano, tiro di Kvaratskhelia però troppo centrale e bloccato da Rui Patricio22:02

54' Ha chiesto il cambio Lobotka, problema fisico per il centrocampista del Napoli22:01

51' Tiro dal limite di Zalewski, ribatte Di Lorenzo21:58

48' Prova la soluzione dalla distanza Zielinski, para senza problemi Rui Patricio21:55

46' SI RIPARTE! 21:52

Nel corso della prima frazione Colombo ha sventolato ben sei cartellini gialli, compresi i due estratti all'indirizzo dei due allenatori21:38

Partita molto tesa all'Olimpico, molti gialli sveltolati da Colombo. La Roma detiene il maggior numero di occasioni, su tutte la conclusione di Bove che scheggia la traversa e il tiro ravvicinato dello stesso Bove respinto da Meret. Napoli poco incisivo davanti, in ombra Kvaratskhelia21:37

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Reti bianche all'intervallo22:19

45'+3' Mette un pallone basso in mezzo Kvaratskhelia, allontana la difesa della Roma21:33

45' Quattro minuti di recupero21:30

40' Brividi in area della Roma! Rovesciata di Osimhen che attraversa tutta l'area senza che né Juan Jesus né Anguissà riescano a correggere in rete21:26

39' Ammonito anche Mourinho21:24

38' Piovono gialli adesso, è il turno di Cristante. Si scaldano gli animi in campo21:23

36' Chiede un rigore il Napoli per una presunta di manata di Paredes su Osimhen, per Colombo non c'è niente21:22

34' Iniziativa di Zalewski che conclude sul primo palo ma senza trovare la porta21:20

32' Ammonito Kristensen per aver allargato troppo le braccia su Kvaratskhelia21:18

31' Ammonito per proteste Mazzarri21:16

28' Giallo anche per Paredes, reo di un intervento falloso precedente21:14

28' Ammonito Mario Rui per un fallo su Belotti21:14

27' Rientra in campo il capitano del Napoli, sembra essere scongiurato il peggio21:12

25' Preoccupano le condizioni di Di Lorenzo che ancora non è rientrato, riprende comunque il gioco21:11

23' Cade male Di Lorenzo che lamenta un dolore al ginocchio destro21:09

22' Uscita di Meret che anticipa Lukaku fuori dai pali e mette in fallo laterale21:08

21' ANCORA BOVE! Grande azione di Belotti che va via a Rrahmani e mette in mezzo per Bove che a botta sicura si fa parare il tiro da Meret!21:06

19' OCCASIONE ROMA! Ripartono i giallorossi con Lukaku che poi appoggia all'indietro per Bove, il cui tiro di potenza scheggia la parta alta della traversa21:04

17' Conclusione provata da Cristante in mezzo a mille maglie azzurre, pallone alto sulla traversa21:02

15' Problemi per Rrahmani dopo l'intervento precedente21:00

14' Buon anticipo di Rrahmani in anticipo su Belotti sul cross di Mancini20:59

13' Cross di Mario Rui a cercare l'inserimento di Anguissà, palla che sfila sul fondo20:59

11' Incursione di Politano che prova la conclusione ma viene murato, in seguito viene segnalata una posizione di fuorigioco20:56

8' Sugli sviluppi di un fallo laterale tenta la rovesciata Zalewski, allontana la difesa del Napoli20:53

5' Resta a terra Osimhen dopo un duro contrasto con N'Dicka, gioco momenteneamente fermo20:51

3' Ottimo intervento di Mario Rui sull'incursione di Kristensen20:48

SI PARTE! È iniziata la sfida dell'Olimpico, primo pallone giocato dal Napoli!20:45

Le scelte di Mazzarri: poche sorprese nell'undici dei partenopei, viene confermato Mario Rui sulla sinistra mentre c'è Juan Jesus e non Natan al centro a fare coppia con Rrhamani. Sulla destra insostituibile Di Lorenzo, centrocampo classico con Zielinski, Lobotka e Anguissa. Nessun dubbio davanti: Kvaratskhelia e Politano ai lati di Osimhen19:58

Le scelte di Mourinho: il tecnico portoghese conferma Belotti dal 1' al fianco di Lukaku, con Bove, Cristante e Paredes a comporre la mediana. In difesa ce la fa Mancini, che sarà affiancato da N'Dicka e Llorente, mentre sugli esterni ci sono Kristensen e Zalewski19:55

FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI: risponde con un 4-3-3 la squadra partenopea: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Zielinski, Lobotka, Anguissa - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia19:52

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi si schierano un 3-5-2: Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski - Belotti, Lukaku.19:51

È Colombo l'arbitro designato per la direzione di gara. Con lui ci saranno gli assistenti Di Iorio e Tolfo e il quarto ufficiale La Penna. Irrati e Giua al Var.18:17

Il Napoli deve risollevarsi dopo la clamorosa batosta rimediata al Maradona contro il Frosinone. In campionato Mazzarri ha collezionato due vittorie e due sconfitte, con i partenopei che si trovano attualmente al sesto posto in classifica.18:16

Non un periodo facile per la Roma, condizionata da diversi infortuni e da risultati negativi, ultimo quello che ha visto la squadra di Mourinho soccombere al Dall'Ara contro il Bologna. La vittoria in casa manca dal 2-1 all'Udinese dello scorso 26 novembre.18:14

Benvenuti alla diretta di Roma-Napoli, gara valida per la 17' giornata del campionato di Serie A!18:10