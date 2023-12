Salernitana-Milan: infortunio Tomori, Candreva non si ferma e segna. Scoppia la bufera

Polemiche dopo il gol del 2-1 della Salernitana sul Milan: i granata sono andati a segno con Candreva sfruttando l'infortunio di Tomori, dolorante a terra al momento del gol.

22-12-2023 22:31

Un infortunio, l’ennesimo, a mettere ko uno dei leader della difesa rossonera. E, pochi secondi dopo, la rete del vantaggio avversario. È quanto accaduto al 18′ della ripresa di Salernitana-Milan, match della 17ma giornata di Serie A in programma allo stadio Arechi. Una doppia mazzata per la formazione guidata da Pioli, ma anche un episodio che ha immediatamente innescato polemiche e reazioni sui social. Il motivo? La presunta mancanza di fair play da parte dei calciatori campani.

Salernitana-Milan, l’infortunio di Tomori

Tutto nasce, appunto, al 18′ del secondo tempo: Milan in attacco, ma dall’altra parte del campo c’è Tomori che improvvisamente si accascia a terra, dolorante. Un problema ai flessori, rivela immediatamente in diretta il telecronista di Dazn, Stefano Borghi. E in effetti il gigante della difesa rossonera, autore nel primo tempo del gol che aveva portato in vantaggio il Milan, sembra davvero sofferente. Il problema è che nello sviluppo dell’azione il pallone passa ai campani. E ne nasce un pericoloso contropiede.

Salernitana-Milan, Candreva segna il 2-1

Con Tomori a terra la Salernitana ha spazi da sfruttare. Il pallone finisce sulla destra, dalle parti di Candreva, che lascia partire – per la verità da lunga distanza – un destro velenoso. La traiettoria del pallone inganna Maignan, che si lascia scappare la sfera. Risultato? 2-1 per i campani e polemiche roventi. In campo, coi calciatori del Milan a chiedere conto del perché gli avversari non abbiano buttato il pallone fuori, sportivamente. Ma anche e soprattutto fuori: tanti i tifosi rossoneri inviperiti. Tomori, per giunta, sarà costretto a uscire dal campo pochi istanti più tardi, sostituito da Florenzi.

No fair play e troppi infortuni: milanisti inviperiti

Due i motivi di recriminazione per i tifosi del Milan. Il primo è legato alla mancanza di sportività dei calciatori della Salernitana. “Fossi stato in campo avrei menato Candreva”, scrive un fan rossonero su X. “Che essere indegno”, aggiunge qualcun altro. E giù insulti irriportabili. Ma ce n’è anche per lo staff medico del Milan, visto l’ennesimo ko di un difensore. “E come mai Tomori si è rotto? Come mai l’ennesimo centrale si è rotto?”, chiede ironicamente Luca. “C’avete fatto caso al fatto che Tomori sia uscito senza dare il cinque a Pioli?”, aggiunge Martino. E a poco serve il pareggio in extremis di Jovic, che firma il 2-2 a recupero già iniziato: ancora mugugni e polemiche attorno ai rossoneri.