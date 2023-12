Milan, c'è l'interesse degli arabi: Maldini e Leonardo tornerebbero come dirigenti

Andrea Longoni rivela il progetto dell'ex bandiera rossonera, lunga riunione a Milano nello scorso weekend, anche Massara riprenderebbe il suo posto

22-12-2023 10:18

Ha da poco festeggiato il suo primo anno di vita e già la gestione Cardinale potrebbe essere vicina alla fine in casa-Milan. Stando a quanto scrive il giornalista di TeleLombardia Andrea Longoni c’è in ballo un grosso progetto che vede l’interessamento di investitori arabi e il possibile ritorno in società di Paolo Maldini, Leonardo e Massara.

Maldini vorrebbe tornare dalla porta principale come presidente

Scrive su twitter Andrea Longoni: “Maldini vuole riprendersi il Milan e diventarne Presidente grazie a un gruppo arabo interessato al Club. Lo scorso weekend lunga riunione a Milano con anche Leonardo. Il brasiliano ha ruolo importante oggi e potrebbe averlo anche un domani come dirigente”

“Ovviamente andrà convinto Cardinale con offerta irrinunciabile: tutto dipenderà da questo. Grande determinazione e volontà di non aspettare troppo tempo. Se l’affare andasse in porto, tornerebbe anche Massara”

I tifosi rossoneri si dividono sul possibile ritorno di Maldini

Fioccano le reazioni sui social: “Speriamo che questo non accada, per il bene del Milan” ma anche: “Magari. È impossibile ma sarebbe bello un colosso Italiano che compra il Milan. Probabilmente saranno Arabi con Maldini e Leonardo. Godrei abbastanza”,oppure: “Leonardo?! Ma vi rendete conto, ma speriamo non succeda mai”

C’è chi osserva: “È il mio sogno da quando Maldini è andato via” e ancora: “Speriamo. Con questa proprietà ogni anno servono 3/4 anni per vincere” e poi: “Leonardo no per favore…no e no , ha fatto più disastri lui del cinese. Riporterei Boban ma non Leonardo”

I fan del Diavolo si spaccano: “Con il ritorno di Maldini ritorna il grande Milan… senza di lui non è Milan …” e anche: “Non so come andrà a finire, sicuramente i meravigliosi tifosi del Milan si meritano una proprietà stabile nel tempo e che faccia investimenti importanti in grado di farti vincere nel breve periodo” e infine: “Sì ma chi sono questi arabi? Hanno soldi o becchiamo il principe poveraccio?“.