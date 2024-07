Chiara Frattesi ha lasciato McKennie per Geolier? L'indiscrezione che scatena il web

La sorella del centrocampista al centro di un altro gossip, si parla di una love story nata in vacanza in Sardegna con il cantante napoletano

Se Davide sta provando a dimenticare le delusioni dopo gli Europei in Germania, allenandosi anche in vacanza, la sorella Chiara sta passando un’estate meno tormentata. Storie diverse per i Frattesi: il calciatore dell’Inter ha dovuto sopportare critiche e sfottò dopo Euro2024, l’influencer invece si starebbe consolando dalla fine del flirt con McKennie. L’ultima indiscrezione parla di una love story con il cantante napoletano Geolier.

Goelier era tornato single

Il trapper di recente aveva lasciato Valeria D’Agostino, la fidanzata storica ma secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica avrebbe già iniziato una frequentazione con Chiara Frattesi, che ha da poco chiuso la storia con il giocatore bianconero McKennie. Nessuna immagine che li ritrae vicini o una conferma dai diretti interessati, ma si parla di una love story nata in vacanza, in Sardegna, dove il cantante ha villeggiato fino a pochi giorni fa.

Alessandro Rosica con un post su Instagram, ha lanciato la notizia: “Sono giorni che i due sono inseparabili e lui le avrebbe pagato tutta la vacanza. Solo amicizia speciale o sta scattando la scintilla?!? Fonte ufficiale e vera al 100%”. La Frattesi sarebbe ancora in Sardegna, stando a quanto pubblicato sui social, Geolier ha fatto rientro a Napoli per festeggiare la comunione della nipote Alessia, figlia del fratello.

Chi è Chiara Frattesi

Ha 22 anni Chiara Frattesi, originaria di Roma che nella vita lavora come modella, influencer e imprenditrice. Su Instagram conta oltre 250 mila followers. Sembrava una storia seria quella con Weston McKennie, ex centrocampista della Juventus ma la loro relazione sarebbe finita a causa di alcune indiscrezioni riguardanti tradimenti.

Le reazioni sui social

Da quando ha iniziato a circolare la notizia sono tantissimi i commenti sul web: “La nuova Wanda Nara” e poi: “Geolier…una donna come lei meriterebbe di meglio dai” e anche: “L’amore è cieco….ma i conti correnti si vedono bene”, oppure: “Tutti flirt con operai della Piaggio vedo..” e ancora: “Ci sta .. un bel ragazzo, alto, biondo, occhi azzurri, addominali scolpiti ..” e infine: “Dai onestamente Davide non le parlava più!! Ogni sconfitta della Juve uno sfottò continuo”