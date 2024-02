Sanremo, Geolier solo secondo e Napoli si ribella: l'ha perso in albergo o è colpa del Var?

Polemiche infinite dopo il successo di Annalisa al Festival, il cantante napoletano bocciato dalla giuria nonostante il 60% preso con il televoto

11-02-2024 10:26

Tanto tuonò che perse. Entrato in finale da “papa” dopo il successo nella serata delle cover al Festival di Sanremo, Geolier è uscito da cardinale con un secondo posto inatteso alle spalle di Angelina Mango. Televoto in completo tilt – a causa di flussi fortissimi – per tutti gli artisti in gara, beffa finale per tanti napoletani che hanno fatto notte fonda sperando di festeggiare il successo del 20enne trapper di Secondigliano e gioia per tutti quelli che hanno “tifato contro” in questa settimana che ha dato il la a tante metafore calcistiche.

Sanremo, Angelina ha vinto grazie alla sala stampa e a quella radio

Non è bastato dunque che il 60% del televoto avesse espresso la sua preferenza per Geolier, a vincere il festival (che ieri in tv ha conquistato 14.301.000 spettatori pari al 74.1%) è stata Angelina Mango con il 16.1%. A decidere l’esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. C’è poi anche il giallo di tanti voti elettronici che non sono stati conteggiati e che avrebbero tolto punti alla terza incomoda Annalisa. Ce n’è abbastanza per scatenare il putiferio sui social.

Geolier punito dagli…arbitri secondo i napoletani

Se c’è chi ironizza facendo un paragone col Napoli di Sarri (“Geolier Sanremo l’ha perso in Hotel…Come accadde a qualcun altro a Firenze qualche anno fa”) è forte l’onda di protesta dei napoletani: “Nemmeno la combo Byron Moreno e Luciano Moggi avrebbe saputo ribaltare un risultato del genere” oppure: “Lo sapevo che sarebbero scesi in campo Orsato e Mazzoleni. Bravo Geolier, sappiamo tutti chi ha vinto anche stavolta”.

La delusione è enorme: “La casta dei giornalisti ha puntato tutto sulla figlia di Mango pur di non far vincere il napoletano Geolier , mutilando anche la vittoria della lucana che è più contro Geolier che per bravura della Mango” e ancora: “Geolier ha perso solo perché sala Stampa e radio hanno fatto confluire i loro voti su Angelina pur di non far vincere lui” e poi: “Se il Televoto fosse durato più tempo, il popolo avrebbe portato Geolier all’ 80%, come altre sere, e quindi alla vittoria di Sanremo2024 nonostante i giornalisti, ma lo hanno fatto durare pochi minuti per andare contro il volere popolare”.

Non si fermano le accuse ai napoletani sul web

C’è chi scrive: “i fans di Geolier si sono dati da fare per taroccare il televoto a favore dello Scugnizzo rapper, con diverse schede Sim acquistate e regalate con un passaparola sul Web per farlo vincere. Ci dispiace ma Napoli resta sempre Napoli” e anche: “I napoletani per Geolier hanno avuto un rigore al 94′ e l’hanno sprecato: avrebbero dovuto tenere un profilo basso nella serata delle cover e votare in massa l’ultima sera. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Ma fortunatamente sono dei ritardati. Ben gli sta”.