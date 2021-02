Chiariello risponde a Gattuso: Ha iniziato lui! Bufera sui social

Ce l’aveva soprattutto con lui. Non ha fatto esplicitamente il suo nome ma Rino Gattuso, nell’ormai celebre sfogo dopo la vittoria col Parma, è tornato ad attaccare Umberto Chiariello, come aveva già fatto in passato. Il tecnico azzurro si è sentito ingiustamente sotto attacco dal punto di vista privato ancor prima che professionale e ha sparato a zero.

Le frasi di Gattuso contro Chiariello

Ecco cosa ha detto Ringhio, riferendosi al giornalista di Canale 21: “Questa tarantella è cominciata da un mese a questa parte, non l’altro ieri. Sento parlare della mia pescheria. Anzitutto lì ci vuole classe per andare a mangiare nella mia pescheria. Sento dire che sono un maleducato, che sto morendo e non posso allenare, che sono incapace”.

Chiariello replica a Gattuso

Umberto Chiariello non si è tenuto le critiche, prima ha risposto in tv annunciando una tregua, poi però su twitter ha precisato: “La storia della PESCHERIA sta diventando ridicola. GATTUSO fa l’offeso ma vorrei ricordare che HA COMINCIATO LUI dicendo che diciamo “STR…” ed io gli ho risposto che usa un linguaggio da PESCIVENDOLO. E lui si è scusato.Come pure io per il tesserino”.

Non pago altro tweet: “Ora torna a fare l’offeso. on sono mai entrato nel personale con Gattuso. Ho solo stigmatizzato il suo linguaggio volgare come fu per Sarri. D’altronde io per Gattuso, che ci crediate o no, ho sempre avuto una totale venerazione. L’ho molto amato anche quando faceva il duro con Hamsik”.

Infine terzo tweet e nuova bordata: “Tutti ora state incensando Gattuso come uomo vero e sanguigno. Poverino, è deluso che ADL si sia guardato in giro mentre lui spezzava le reni alle riserve di Empoli e Spezia e batteva il Real Parma. Ma quando trattava con AdL di nascosto del suo maestro Ancelotti non era deluso?

I tifosi attaccano Chiariello

La maggioranza dei tifosi su twitter difende Gattuso nella querelle con il giornalista: “Però mettiamoci nei panni di Gattuso: ha sollevato una squadra allo sbando. Ha vinto una coppa Italia, sta in corsa per tutti gli obiettivi, è stato attaccato finanche sulla malattia, nessuno che lo difende, e poi ci chiediamo perché sbrocca? Noi cosa avremmo fatto ?” e infine: “Prima offendete le persone con attacchi vigliacchi e poi addirittura fate le vittime della situazione. Più che Gattuso out , out dovreste essere messi tutti voi che avete intossicato l’ambiente”.

SPORTEVAI | 01-02-2021 11:24