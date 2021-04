Chiariello sogna la SuperBeffa per Agnelli, polemica sul web

Da accanito critico di Gattuso a romantico sognatore di sfizi impagabili. Umberto Chiariello continua a far discutere con i suoi interventi a Canale 21. Il giornalista a Campania Sport è già proiettato sullo scontro diretto tra Juventus e Napoli di mercoledì e classifica alla mano sogna un sorpasso clamoroso.

Chiariello ipotizza la Juve fuori dalla Champions

Dice Chiariello: “Sarebbe fantastico vedere Agnelli che perora la causa della Super Lega non qualificarsi neanche per la Champions, perché il punto a punto con i bianconeri non ci è mai riuscito tanto bene: il Napoli non è più costretto ad andare a vincere a Torino. A pari punti con la Juve, infatti è in vantaggio negli scontri diretti con i bianconeri e lo sarà ancora non perdendo a Torino. Quindi ora gli azzurri hanno il pieno diritto di credere nella Champions. A Torino stanno cadendo le certezze. Festini, esclusioni, multe, l’ambiente si sta un po’ sgretolando.

Chiariello stavolta salva Gattuso

Nell’analizzare la partita del Napoli, invece, nessuna polemica: “Ora sono inutili le polemiche per il 4-3 sul Crotone, con i calabresi che recuperano dal 3-1 e mettono paura al Napoli, Gattuso però aveva le scelte obbligate. Dopo i disastri di gennaio e febbraio Gattuso ha avuto il merito di invertire la rotta e di aver sempre avuto un ottimo rapporto con la squadra. Questo rapporto ha pagato nonostante le molte contraddizioni di questa squadra: Bakayoko non può giocare con Fabian, Mertens da trequartista è una stortura, Manolas è inguardabile, Maksimovic ne fa una buona e tre negative. Ci sta tutto, ma nelle ultime 6 partite il Napoli ha fatto 5 vittorie e un pareggio regalato col Sassuolo”.

Un piccolo rimpianto c’è: “Il Napoli non lotterà per lo scudetto ma aveva tutto per potersi inserire a certi livelli, a questo punto però ora vincendo a Torino ci metteremmo terzi. . Speriamo che Gattuso non toppi la tappa di Torino”.

I tifosi si spaccano sul web

I tifosi sui social si dividono tra i pro e i contro-Chiariello: “Avete distrutto mentalmente ed umanamente un tecnico che invece vi sta facendo ingoiare amaro e nn avete la benché minima decenza di chiedere scusa. Vergognoso. Adesso però ci devono credere? Assurdo” o anche: “Lei dice: sono inutili le polemiche perché Gattuso aveva le scelte obbligate. Se è giustificabile oggi perché mancavano solo Demme e Koulibaly, perché non ha usato lo stesso metro di giudizio quando sono mancati Mertens e Osimhen e quando sono mancati interi reparti?”.

Poi c’è l’altra campana: “Sono d’accordo col direttore Chiariello, rosa forte ma gestita malissimo. Abbiamo pareggiato 2 gare e perse 8. Basta questo per capire tante cose non siate ottusi e guardate i numeri” o anche: “Ieri è stata l’ennesima conferma che Gattuso deve andare via. Torna sui suoi errori costantemente. Speriamo parta presto” e infine. “Con 6 punti in più e una gara in meno ti giocavi il titolo, che peccato”.

