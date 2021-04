Tifosi Napoli, gioia a metà: Non vogliamo più vederli

Da quant’è che il Napoli non chiude le partite nel primo tempo? Quale era stata l’ultima volta in cui i tifosi potevano rilassarsi gustandosi le giocate dei suoi gioiellini senza la preoccupazione di uno scivolone o di una rimonta? Neanche col derelitto Crotone che Cosmi non sta rivitalizzando – almeno nei risultati – i partenopei riescono a regalare una giornata di serenità ai tifosi azzurri. Il 4-3 finale, dopo un’altalena di emozioni, non fa stare troppo tranquilli in vista della Juve di mercoledì ma numeri alla mano è la quinta vittoria nelle ultime sei gare per il Napoli di Gattuso che ancora rimpiange quel pari col Sassuolo che grida vendetta. In rete tutto il tridente ispirato da un grande Insigne ma se ai bomber sono arrivati tanti complimenti, i fan azzurri si sono accaniti con i difensori e con Bakayoko.

I tifosi attoniti per gli errori difensivi

Gli applausi per Insigne, Mertens e Di Lorenzo si perdono nella marea di critiche sui socialç “la difesa distrugge ciò che l’attacco crea. Manolas, Maximovic e quell’altro, non li voglio vedere più. Basta. A tutto c’è un limite” o anche: “Siamo da psicanalisi….incredibile”, oppure: “Non ho parole…non ho parole. Che difesa da incubo, DA INCUBO”.

Nel mirino tutto il reparto arretrato: “Manolas e Maksimovic…sembrano Pozzetto e Villaggio. Complimenti, roba da calcio inglese anni ’90”, oppure: “Manolas è uno dei difensori più sopravvalutati della storia del calcio, solo perché ha segnato quel gol al Barcellona l’hanno spesso definito grande difensore.. Ma dove? Sempre sconfinato e ignorante tatticamente!” e infine: “Più guardo la difesa del Napoli ultimamente e più mi viene in mente la musichetta di Paperissima Sprint.

SPORTEVAI | 03-04-2021 16:53