Chiellini ai Los Angeles FC, il presidente: "Occasione unica per noi"

13-06-2022 16:54

Giorgio Chiellini ha lasciato la Juventus ed è volato in USA per l’ultima parte della sua carriera. Come molte altre leggende del calcio europeo Chiellini ha scelto la passerella della MLS per concludere la sua vita calcistica, e la scelta, già anticipata da settimane, è ricaduta su Los Angeles, ma non Galaxy, bensì FC.

Gioia e felicità sono state esternate via sociale anche dal co-presidente e direttore generale John Thorrington. Questo il suo breve pensiero riportato da tuttojuve.com:

“Per il nostro club è un’occasione unica, ci sono pochi giocatori al mondo con la sua esperienza e il suo palmares. Il suo arrivo, proprio come quello di Lorenzo Insigne, mostrerà che la MLS sta diventando un torneo che attrae sempre di più i grandi calciatori”.