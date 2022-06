Chiellini è già a Hollywood: "Pronto per nuovi trofei"

13-06-2022 23:25

Giorgio Chiellini è già in California. Anzi, a Hollywood.

Per il momento solo a livello virtuale, ma poche ore dopo l’ufficializzazione dell’approdo ai Los Angeles FC l’ormai ex capitano della Juventus ha risposto ai benvenuto del presidente della franchigia John Thorrington e del tecnico Steve Cherundolo attraverso un suggestivo post sulla propria pagina Instagram.

Chiellini ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae passeggiare per la Hollywood Walk of Fame, con lo zaino in spalla e lo sguardo fiero, pronto per una nuova avventura professionale, che dovrebbe essere l’ultima della carriera da calciatore.

Il tutto corredato da una didascalia che unisce passato e futuro, scritta rigorosamente in italiano e in inglese: “Ho fortemente voluto questo nuovo capitolo della mia carriera e ringrazio il LAFC per questa opportunità. Sarò sempre grato per i miei anni con la Juventus e non vedo l’ora di vincere altri trofei a Los Angeles”.