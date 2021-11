Chiellini lascia il ritiro dell'Italia: problema all'adduttore

10-11-2021 14:04

A poco più di 48 ore da Italia-Svizzera , cattive notizie per Roberto Mancini. Giorgio Chiellini ha lasciato Coverciano per un infortunio muscolare.

Il capitano azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un problema all’adduttore , probabilmente figlio di quanto accusato durante il riscaldamento che ha preceduto Juventus-Fiorentina di sabato.

Chiellini lascia dunque gli azzurri orfani del proprio leader difensivo, ritrovandosi costretto a dare forfait in vista del cruciale match di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera in programma venerdì sera all’Olimpico di Roma e del successivo impegno con l’ Irlanda del Nord di lunedì prossimo.

Per il numero 3 di Nazionale e Juventus, dopo la certezza di non poter essere a disposizione di Mancini, rientro a Torino per valutare l’entità del danno rimediato e capirne di più sui tempi di recupero.

OMNISPORT