Chiellini, primo gol con Los Angeles e dedica ad Astori

Il difensore ex Juventus ha aperto le marcature nel 3-2 rifiliato ai Portland Timbers nel quinto anniversario della morte di Davide

05-03-2023 10:59

Primo gol con la maglia dei Los Angeles Fc Giorgio Chiellini, nel 3-2 rifilato ai Portland Timbers. Il difensore ex Juventus ha aperto le marcature e poi ha dedicato la rete a Davide Astori, nel quinto anniversario della sua morte. Dopo aver segnato, Chiello ha fatto il gesto del saluto militare, quindi ha rivolto un bacio al cielo. A questo punto sono arrivati i compagni che lo hanno travolto per l’esultanza. Nel 3-2 le altre reti sono state messe a segno da Vela (su rigore) e Opoku per i padroni di casa, prima che accorciassero Evander e Paredes.