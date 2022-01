10-01-2022 14:36

Post di incoraggiamento di Inter e Milan per lo sfortunato attaccante della Juventus Federico Chiesa, che si è fatto male al ginocchio contro la Roma e sarà operato nei prossimi giorni.

“In bocca al lupo, ti aspettiamo presto in campo per altre gradi sfide”, è il messaggio su Twitter del club nerazzurro. “Torna presto Federico, ti aspettiamo in campo!”, il post dei rossoneri.

OMNISPORT