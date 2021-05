Chievo, Aglietti: "Venezia avversario ostico"

Si alzano i livelli di adrenalina alla vigilia di gara in casa ChievoVerona, con la formazione clivense domani in campo per il turno preliminare dei playoff: trasferta in laguna per la formazione di Alfredo Aglietti, che se la vedrà con il Venezia.

Queste le parole del mister al proposito: “Recuperiamo Mogos, Gigliotti e De Luca non stanno bene quindi qualche assenza domani la abbiamo, ma le assenze conteranno relativamente perché domani è una gara da dentro o fuori, chi va in campo dovrà solo dare il massimo: che è quello che faremo, di questo ne sono certo. Stamani ci ha fatto piacere trovare lo striscione dei tifosi a Veronello, ci hanno fatto sempre sentire la loro vicinanza, e sappiamo bene che vorrebbero anche essere presenti allo stadio: questo è per noi uno stimolo in più”.

Il Venezia avrà dalla sua due risultati su tre: “Loro possono sia far calcio propositivo che aspettarci per provare poi a colpire in contropiede, possono giocare sia nell’una che nell’altra maniera, dobbiamo essere bravi a capire quando fanno l’una o l’altra cosa, i famosi momenti da gestire bene nell’arco di una gara. Ma cosa faranno loro mi interessa poco, mi preme di più cosa faremo noi, questo è importante: dovremo sbagliare poco a livello tecnico, contenendo le ripartenze loro, migliorare la qualità dei passaggi e anche il possesso palla efficace sarà una chiave importante della gara. La partita di poco tempo fa ha detto che il Venezia ha meritato di vincere, è una squadra insidiosa, quindi abbiamo cercato di lavorare sugli errori commessi per far poi qualcosa di diverso: domani la gara potrà durare anche più di 90′, le forze e le energie devono esser gestite bene anche per eventuali supplementari. L’importante è non andare sotto di gol, magari gli avversari anche con un pari possono farsi prendere dal braccino, e questo andrebbe a nostro favore”.

