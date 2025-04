Chirichella, la Nazionale pronta a riaccogliere l'ex capitano: "Dicevano che andavo a Conegliano a svernare"

Convocazione quasi scontata per la centrale napoletana, protagonista di una stagione super con la squadra di Santarelli: Velasco ha solo l'imbarazzo della scelta.

Il sorriso e il carattere solare non l’aveva mai perso, lei che è napoletana dei Colli Aminei. Ma a Conegliano Cristina Chirichella ha ritrovato lo smalto e la brillantezza dei giorni migliori, oltre a vincere uno Scudetto e tutto il resto. Non da comprimaria, da protagonista assoluta. Perché del Dream Team di Daniele Santarelli, la squadra che sta collezionando trofei su trofei e che il prossimo fine settimana andrà a caccia dell’ultimo trionfo, la Champions League nella Final Four di Istanbul, è diventata uno dei punti di forza. Al punto che il ritorno in Nazionale, nell’estate in cui le campionesse olimpiche andranno a caccia di VNL e Mondiali, appare scontato.

Volley, il rilancio di Chirichella a Conegliano

Classe 1994, Chirichella s’è trasferita a Conegliano la scorsa estate dopo la lunga parentesi a Novara. Davanti a sé s’è ritrovata le nuove titolari in Nazionale, Sarah Fahr e Marina Lubian, le due che a Parigi si sono alternate al fianco di Anna Danesi. Ma ben presto “Super Cri” ha scalato le gerarchie. I suoi minuti in campo sono diventati sempre di più nel corso della stagione, fino ai playoff e alla serie di finale contro Milano, in cui ha strappato applausi dal PalaVerde al Forum di Assago. Insomma, la centrale che per anni è stato il volto luminoso e sorridente del volley italiano, è davvero tornata.

La stoccata: “Altro che svernare a Conegliano”

Come una fast ben eseguita o uno dei suoi proverbiali monster block, Chirichella è stata dirompente quando ha lanciato una piccola stoccata a chi aveva malignato sul suo trasferimento da Novara a Conegliano, la scorsa estate: “Sono qua, sono contenta di quello che ho fatto, della squadra che siamo. Ho dato il mio contributo – le parole ai microfoni di Volleyball.it – è bellissimo vincere con un gruppo così, siamo 14 ragazze più tutto lo staff e insieme siamo arrivate all’obiettivo Scudetto. Mi aspettavo una stagione dove dovevamo ambire a tutti gli obiettivi, la società punta in alto ma in realtà anche tutte noi vogliamo vincere“.

Chirichella, quasi certo il ritorno nell’Italia con Velasco

La chiusura del cerchio è rappresentata dal ritorno nel gruppo azzurro. Dell’Italia Chirichella è stata capitano per qualche stagione, poi è finita suo malgrado nel calderone delle “epurate” dal vecchio Ct Davide Mazzanti: lei, Paola Egonu, Moki De Gennaro e Caterina Bosetti escluse per qualche tempo dalla Nazionale in nome di un presunto ringiovanimento. Ora le vecchie polemiche sono superate, Julio Velasco ha ammirato da vicino le performance della centralona napoletana e quasi certamente la convocherà già per le fasi finali della regular season di VNL. Tra agosto e settembre poi ci saranno i Mondiali: affrontarli con una Chirichella al top è più di un’idea per il Ct dell’Italvolley.