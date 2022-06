Chiusura Gazprom, Fedeli trova squadra: ufficiale la firma con la Eolo

22-06-2022 13:35

Alessandro Fedeli può esultare. Il corridore di Negrar infatti, al palo dopo la sospensione della Gazprom-Rusvelo, ha trovato un nuovo contratto per la stagione in corso e da oggi vestirà la maglia della Eolo-Kometa di Basso e Contador.

“Dire che sono contentissimo è riduttivo, volevo con tutte le forze chiudere questo bruttissimo periodo e tornare a correre ed essere arrivato alla Eolo Kometa è qualcosa che va oltre ogni aspettativa. Avevo già dato per persa questa stagione e invece, eccomi qui: voglio inserirmi subito in questa squadra, considerando che sarò qui anche il prossimo anno” ha dichiarato entusiasta Fedeli dopo la firma.

“Tutto è nato un po’ per caso: Zanatta mi aveva cercato ma si parlava del prossimo anno, poi c’è stato il problema con la Gazprom e io ho insistito per iniziare subito. Ivan Basso è stato disponibilissimo e abbiamo deciso di partire da quest’anno: io sto molto bene, ho fatto un inverno davvero ottimo e ho una base importante. Poi, sono stato fermo sei mesi quindi ho recuperato… Mi aspetto di andare bene fin da subito, solitamente la seconda parte di stagione è quella che preferisco e quella in cui vado più forte” ha proseguito il veronese, corridore che da subito, con la sua “fame”, potrà portare risultati importanti alla compagine italo-spagnola.

“Alessandro è un rinforzo molto importante per la nostra squadra. È un corridore di valore che si trovava in una situazione complicata, come tutti i suoi colleghi della Gazprom: noi come squadra avevamo la responsabilità di dargli l’opportunità di tornare a fare il suo mestiere” ha affermato Fran Contador, general manager di una squadra che, anche grazie a Fedeli, nella seconda parte dell’anno andrà a caccia di nuovi successi.