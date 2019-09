Choc in Olanda: ucciso il difensore Kelvin Maynard

Tragedia nel calcio olandese: il difensore Kelvin Maynard, 32 anni, è stato ucciso ad Amsterdam a colpi di pistola nella notte tra mercoledì e giovedì. L'uomo è stato colpito a morte mentre si trovava all'interno della propria auto: la polizia olandese è a caccia di due sospetti, che secondo alcuni testimoni avrebbero prima avvicinato e poi aggredito e brutalmente assassinato Maynard, prima di fuggire a bordo di uno scooter nero.

Le condizioni del giocatore, che ha cercato inutilmente di darsi alla fuga in auto, sono sembrate subito critiche: alcuni agenti di una vicina caserma dei pompieri hanno tentato di soccorrere il calciatore, ma non c'è stato nulla da fare. Di origini surinamesi, Maynard militava in questa stagione nell'Alphense Boys, quinta serie olandese, ma in passato aveva difeso i colori del Burton Albion, del Volendam, dell'Olhanense e dell'Fc Emmet.

Proprio l'Albion ha voluto ricordarlo così sui social: "Siamo rattristati nell'apprendere della tragica morte del nostro ex giocatore Kelvin Maynard. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore".

L'Alphense Boys in segno di lutto ha rinviato la partita di sabato contro l'Hollandia e gli allenamenti.

In passato Maynard aveva indossato anche le maglie di Volendam, Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion e SV Spakenburg. Nel suo palmarés figurano un Eerste Divisie (serie B olandese) conquistata nel 2008 e una League Two inglese con il Burton.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 07:51