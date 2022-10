Christian Pulisic in partenza già a gennaio? Due italiane all'orizzonte

18-10-2022 14:36

Il giocatore statunitense classe ’98 Christian Pulisic, potrebbe essere un pezzo pregiato del prossimo calciomercato. L’avvio di stagione con il Chelsea non è certo stato esaltante ed è così che le voci sul suo futuro tornano a rincorrersi.

Fra le italiane Milan e Juventus sembrano in pole position. I due club avevano messo gli occhi sul talento statunitense già la scorsa estate, salvo poi prendere tempo.

Ora però pare essersi inserita una terza squadra: si tratta del New Castle. Facendo leva proprio sul poco utilizzo da parte dei londinesi, i Magpies puntano ad accaparrarselo già a gennaio potendo così contare su un rinforzo utilissimo in vista della rincorsa all’Europa. Il prezzo? Si parla di 60 milioni. Il New Castle ci crede, Milan e Juve restano alla finestra.