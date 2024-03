Christian Vieri querela Fabrizio Corona: su Dillinger News lo definì "triste, finito e solo come un cane"

L'avvocato di Vieri, Danilo Buongiorno, ha reso noto di aver sporto denuncia nei confronti di Dillinger News per un articolo considerato gravemente offensivo e diffamatorio.

06-03-2024 20:06

Altri guai in arrivo per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi colleziona un’altra querela a suo carico. L’ha sporta alla Procura di Milano l’avvocato Danilo Buongiorno, legale di Bobo Vieri. Il motivo? Diversi articoli pubblicati su Dillinger News, il sito di informazione utilizzato da Corona per lanciare alcune delle sue ultime inchieste e scoop. In particolare un articolo, considerato da Vieri e dal suo legale “gravemente offensivo e diffamatorio”.

Vieri sporge querela contro Dillinger News: il motivo

Attraverso una nota, Buongiorno ha reso noto di aver presentato denuncia e ne ha illustrato nel dettaglio le motivazioni: “Il sito di informazione Dillinger News, attraverso i propri canali editoriali, blog, social network, Instagram, etc, ha pubblicato un articolo gravemente offensivo e diffamatorio nei confronti del Sig. Christian Vieri. Un articolo in cui si afferma testualmente “Adani, Cassano e Ventola che prendono per il culo giustamente quell’uomo triste, vecchio, inutile, finito, vuoto di Vieri….. Che brutta fine solo come un cane. Piuttosto che una vita come la sua preferisco stare in galera'”.

Bobo TV: Vieri contro Adani, Cassano e Ventola

Chiaro il riferimento alla querelle tra l’ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Lazio, Inter e Milan, e i suoi vecchi compagni d’avventura alla Bobo TV, rapporto che s’è chiuso bruscamente e in malo modo: Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Dillinger News ha dedicato diversi contenuti alla questione, prendendo spesso e volentieri posizione a favore dei tre epurati dalla trasmissione. Vieri, qualche tempo fa, aveva preannunciato che si sarebbe mosso legalmente di fronte agli attacchi subiti, senza citare Corona e Dillinger News. Dalle parole, Bobo è passato ai fatti.

Vieri vs Corona: diffamazione aggravata e ingiurie

La nota dell’avvocato Buongiorno continua: “A fronte delle espressioni gravissime, ingiuriose, lesive e diffamanti, in data odierna Vieri ha sporto denuncia-querela per diffamazione aggravata, appunto, nei confronti della testata editoriale Dillinger News. Il sito già in precedenza aveva pubblicato altri articoli gravemente diffamanti, anch’essi prodotti avanti all’Autorità Giudiziaria. Ci riserviamo, inoltre, di agire nei confronti di qualsivoglia altro terzo coinvolto nei fatti di cui sopra (e comunque con riferimento alla posizione di Vieri nella Bobo Tv) e nel caso di ulteriori comunicazioni di natura diffamante, da parte di qualsivoglia persona fisica o testata giornalistica”.