Christmas Day NBA 2022, LeBron James non mancherà

15-08-2022 11:21

New York Knicks-Philadelphia 76ers, Boston Celtics-Milwaukee Bucks, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks- Los Angeles Lakers e Denver Nuggets-Phoenix Suns. Queste le cinque partite programmate dall’NBA per il Christmas Day 2022.

Ancora una volta, LeBron James sarà protagonista nel giorno di Natale. Questa volta se la vedrà con i Mavs di Luka Doncic. Grande attesa anche per la sfida tra Bucks e Celtics. Non potevano mancare nel menù natalizio anche i Golden State Warriors di Stpeh Curry. L’NBA, come sempre, a Natale ha deciso di fare le cose in grande, mettendo in campo i suoi migliori assi.