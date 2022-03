Cicilismo, Aleksandr Vlasov: “Come molti russi voglio la pace"

04-03-2022 09:49

Tanti sportivi e non stanno affidando i propri pensieri sul pesante conflitto bellico tra Russia e Ucraina al mondo social. Anche il ciclista russo Vlasov ha voluto dire la sua attraverso il suo profilo assumendo una posizione chiara e ribadendo la propria ferma condanna alla guerra.

“Io, come molti russi, voglio solo la pace – scrive su Instagram – Non sono una persona politica e alle persone normali come me non è stato chiesto se vogliamo una guerra. È stato uno shock per tutti e spero che si fermi al più presto. È una situazione difficile per tutti. Mi dispiace per tutte le persone che stanno soffrendo e spero che presto ci sia pace. “Sono un atleta e il mio obiettivo dovrebbe essere quello di unire le persone oltre i confini politici, piuttosto che dividerle. Penso che dovrebbe essere il ruolo dello sport”.

Vlasov correrà la Parigi-Nizza in programma dal 6 al 13 marzo, ma non potrà indossare la maglia di Campione Nazionale a cronometro nella prova contro il tempo della quarta frazione.

