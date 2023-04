Ciclismo, Amstel Gold Race donne: vince l'olandese Vollering

Con un'azione partita a meno di due chilometri dall'arrivo, la padrona di casa ha staccato tutte vincendo la gara

16-04-2023 14:35

In Olanda vince un’olandese. La Amstel Gold Race femminile di ciclismo ha visto infatti il successo di Demi Vollering, 26enne del Team Sd Worx, che con un’azione a meno di due chilometri dal traguardo ha staccato tutte. Al secondo posto Lotte Kopecky, della stessa squadra, che in volata ha avuto la meglio su Shirin Van Anrooij, della Trek-Segafredo.

Un po’ di rammarico per Soraya Paladin: l’azzurra è stata in testa fino a pochissimi chilometri dalla fine, prima di venire risucchiata dal gruppo delle contrattaccanti. Per Vollwering è la terza vittoria stagionale dopo il successo nella Strade Bianche e nella Dwars door Vlaanderen.