Ciclismo, Amstel Gold Race: trionfa Pidcock su Hirschi e Benoot. Van der Poel per un giorno resta a guardare

La classica del Limburgo sorride al britannico della Ineos, che batte in volta Hirschi, Benoot e Vansevenant. Van der Poel stavolta non forza: mai in partita, arriva a una trentina di secondi

Pubblicato: 14-04-2024 17:11 Condividi