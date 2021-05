Ciclismo, arriva il via libera dei medici: Nibali al Giro

L’otto maggio, per la partenza del Giro d’Italia, ci sarà anche Vincenzo Nibali.

Lo squalo dello stretto, apparso nella lista dei partecipanti della corsa ciclistica ha avuto il via libero dei medici. Il siciliano ci sarà come ha fatto presente la sua squadra, la Trek-Segafredo.

La condizione fisica, dopo la caduta in allenamento dello scorso 14 aprile nei pressi della sua abitazione in Svizzera, non è delle migliori ma il siciliano ha fatto di tutto per esserci e per partecipare all’edizione numero 104.

Nibali, ha già vinto la corsa nel 2013 e nel 2016.

OMNISPORT | 03-05-2021 13:11