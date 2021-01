Ciclismo, Aru: “Se il CT mi vuole, io sono disponibile”

Fabio Aru cerca nel fango la sua rinascita. Il ciclista sardo si è così ufficialmente candidato per partecipare ai Mondiali 2021 di ciclocross, in programma domenica 31 gennaio a Ostenda in Belgio.

Il Cavaliere dei Quattro Mori è stato molto chiaro in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Il Mondiale è anche compatibile con il ritiro della squadra (la Qhubeka-Assos, sua nuova formazione, ndr.): iniziamo il 19 gennaio a Girona, restiamo lì sino a fine mese e dalla Spagna potrei andare direttamente in Belgio. Con le date ci siamo. Se il CT mi vuole, io sono disponibile“.

E il CT Fausto Scotti sembra decisamente propenso ad assegnare una maglia azzurra al sardo: a questo punto vederlo al via della rassegna iridata, non appare più una suggestione, ma un’ipotesi estremamente concreta.

