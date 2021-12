Ciclismo: Colbrelli e Caruso rinunciano al Giro d’Italia

29-12-2021 14:31

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Sonny Colbrelli e Damiano Caruso non prenderanno parte al Giro d’Italia nel 2022.

Brutta notizia per la Corsa Rosa che perde due pezzi pregiati e il parterre prevede sempre meno stelle ai nastri di partenza. Il ciclista bresciano si sta attualmente allenando alle Canarie (dopo aver trascorso il Natale in famiglia) e ha già stilato il programma per la prima parte di stagione: Milano-Sanremo, Gand-Wevelgem, Giro delle Fiandre, Amstel Gold Race e soprattutto Parigi-Roubaix, dove si presenterà dopo il memorabile trionfo di questo autunno.

Niente giro quindi per l’alfiere della Bahrain Victorious che sarà proiettato sul Tour de France e che quindi non avrà la possibilità di essere acclamato e tifato sulle strade italiane sfoggiando la maglia di Campione d’Europa.

Niente da fare anche per Caruso. Il siciliano ha dovuto a malincuore dire addio al Giro d’Italia, dopo il secondo posto conquistato quest’anno alle spalle del colombiano Egan Bernal. La Bahrain Victorious lo schiererà al Tour de France per coprire un ruolo di gregariato, proprio come Colbrelli.

Il ciclista 34enne si sta allenando nella sua Ragusa ed esordirà alla Ruta del Sol il prossimo 16 febbraio per poi puntare su Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, Giro dei Paesi Baschi, Giro di Romandia, Giro di Svizzera e appunto Grande Boucle.

