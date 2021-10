Ciclismo, Colbrelli svela gli obiettivi del prossimo anno

Al Festival dello sport, Sonny Colbrelli ha esordito parlando della storica vittoria alla Parigi-Roubaix di qualche giorno fa: “Sono partito senza grande pressioni. Mi sono detto ‘va come deve’, e anche ai miei famigliari, che di solito vengono a tifarmi alle gare, ho consigliato di stare a casa, perché comunque mi aspettavo di cadere”.

Un grande anno per Colbrelli, che ha svelato anche i prossimi obiettivi: “Agli Europei di Trento è stato un risultato di squadra, siamo riusciti a fare tutto quello che c’eravamo prefissati e io ho messo la ciliegina sulla torta. Ho trovato una giornata super sulle gambe, stavo bene, ma avevo una grande pressione dentro di me, che poi è esplosa alla fine. Mi è sempre stato insegnato a battere il ferro finché è caldo, e a non sedermi sugli allori. Il primo obiettivo del prossimo anno sarà la classicissima Milano-Sanremo, poi il Giro delle Fiandre e ancora la Roubaix”.

OMNISPORT | 09-10-2021 15:13