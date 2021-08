Ciclismo, Dagnoni offre a Cassani il ruolo di ambasciatore

Dopo le Olimpiadi di Tokyo, il mondo del ciclismo ha dovuto fare i conti con il fallimento del movimento e con la diatriba Dagnoni-Cassani. Il numero uno della Federciclo ha avuto un faccia a faccia con l’ormai ex ct della nazionale azzurra e ha provato a stemperare i toni.

Dagnoni ha detto a Cassani di non volersi privare di lui offrendogli un contratto triennale come ambasciatore del movimento. Cassani si è preso un paio di giorni per valutare l’offerta e poi tirare le conclusioni. Una sorta di lieto fine per non denigrare del tutto il buon lavoro di Cassani.

OMNISPORT | 11-08-2021 15:59