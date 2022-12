Ciclismo – Damiano Caruso torna al Giro d’Italia 2023

13-12-2022 00:04

Damiano Caruso di nuovo al Giro d’Italia. Il corridore della Bahrain Victorious nel 2023 tornerà a gareggiare nelle tappe lungo lo stivale e cercherà a tutti i costi di prendersi la scena.

Queste le sue parole rilasciate in videoconferenza al Training Camp di Altea: “Lo scorso anno avrei voluto partecipare al Giro ma bisogna anche soddisfare le esigenze della squadra, per me significa molto, ho vissuto lì la mia migliore esperienza della mia carriera e non vedo l’ora di sentire tutto il calore dei tifosi”. “Obiettivi? – prosegue Caruso – Innanzitutto vincere una tappa e poi vedere quali saranno le condizioni, sono pronto a sostenere il capitano oppure a cercare di guadagnare posizioni io stesso nella classifica generale, ora è troppo presto per fare pronostici, è comunque una gara in cui ci si gioca tutto fino alla fine”.