Ciclismo, Davide Cassani: "Evenepoel favorito per la vittoria del Giro"

Il commentatore RAI ha spiegato che cosa si aspetta dal Giro

04-05-2023 10:09

Davide Cassani è stato intervistato da OA Sport in relazione all’imminente edizione del Giro d’Italia, che partirà dall’Abruzzo.

Sul percorso della Corsa Rosa: “È equilibrato più che mai. Ci sono tre cronometro, tanti arrivi in salita. Già nella prima settimana i corridori affronteranno una cronometro iniziale, subito Lago Laceno dove qualche anno fa vinse Pozzovivo. Poi Campo Imperatore, con gli ultimi cinque chilometri veramente impegnativi e poi per finire anche la cronometro qui in Romagna. La settimana decisiva sarà l’ultima: due tapponi, quello del Bondone e quello delle Tre Cime di Lavaredo. Poi se tra il primo e il secondo dovesse esserci poco distacco sarà decisiva la cronometro finale”.

Sui Favoriti: “Dico Evenepoel. È il campione del mondo, ha vinto la Vuelta, ha vinto la Liegi. A cronometro va fortissimo, va forte anche in salita, ma non sappiamo come può reagire nei tapponi dei Grandi Giri. Probabilmente andrà forte, però nella Vuelta tappe così non ci sono. Sono curioso di vedere la sua risposta in tappe del genere, anche se per me resta uno dei favoriti. La squadra è buona, non fortissima: hanno degli scalatori discreti, però penso e credo che la Jumbo possa essere più forte”.

Su Roglic: “Molto più esperto, ha più anni, ha rischiato di vincere un Tour e ha vinto tre volte la Vuelta. Si è preparato molto bene, lo ha dimostrato alla Tirreno-Adriatico e alla Vuelta di Catalogna dove ha vinto lo scontro diretto con Evenepoel. Tante volte al Giro o al Tour ha avuto la giornata no, anche per colpa di sfortuna. È il grande favorito perché va forte a cronometro e va forte in salita, lo metterei al pari di Evenepoel”.

Sugli italiani in gara: “Damiano Caruso ha fatto secondo due anni fa, l’anno scorso ha fatto il Tour e non è andato benissimo. Si è preparato, è andato bene tra Sicilia e Romandia. Penso che sarà pronto. Sulla carta Evenepoel e Roglic hanno qualcosa in più, però ha la consapevolezza di poter fare un ottimo risultato, può lottare per il podio. Possiamo contare solo su di lui, non abbiamo altri azzurri che possono far classifica in chiave primi cinque”.