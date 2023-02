Ciclismo donne, Sangalli: “Balsamo, Longo Borghini e Realini: che inizio!”

Il tecnico della Nazionale femminile parla di una selezione con tante stelle che punta a un grande 2023

22-02-2023 09:13

Paolo Sangalli seguirà la Nazionale femminile di ciclismo fino alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo dodici anni come vice di Dino Savoldi: “La Nazionale corre sempre per il massimo risultato, partiamo sempre per vincere ma bisogna tenere anche in considerazione l’altissimo livello del ciclismo femminile. Ogni avversario è temibile, non c’è mai niente di scontato, ma noi abbiamo le nostre carte da poterci giocare in ogni corsa”.

L’inizio di stagione è stato ottimo: “Sono soddisfatto. Elisa Balsamo è riuscita a riconfermarsi, è giovane e ha davanti a lei un grande futuro. Elisa Longo Borghini ha vinto il Uae Tour con anche l’arrivo nella tappa regina in parata con Gaia Realini che è stata una conferma e in Trek ha fatto il salto di qualità. Gaia per Elisa sarà un aiuto fondamentale”.