Ciclismo, Elisa Longo Borghini: "Oggi così, ma una bella Olimpiade"

Elisa Longo Borghini termina oggi la sua Olimpiade con il decimo posto nella prova crono.

“Sono partita un po’ piano – ha detto – Sono stati 2 giorni pieni di emozioni e quando è così può andare bene come male. Oggi alla fine è andata così e così, però sono contenta della mia Olimpiade, adesso posso riposarmi un po’. Il volo di rientro per l’Italia è il 30 luglio. Tutti dicono che è un’Olimpiade strana, ma ogni edizione è strana, perché è una gara talmente prestigiosa che non ha nulla di banale”.

Una bella Olimpiade suggellata da un altro bronzo dopo quello di Rio 2016: “Vincere una medaglia olimpica è dura, vincerne due ancora di più, vincerne due in due edizioni diverse è veramente incredibile”.



OMNISPORT | 28-07-2021 07:16