Il CT di ciclismo femminile, Paolo Sangalli, esprime la sua opinione sul movimento delle due ruote rosa

22-02-2023 12:03

Il Commissario tecnico della Nazionale di ciclismo femminile, Paolo Sangalli, ha fatto il punto sulla situazione del gruppo delle atlete che stanno portando in alto l’Italia nelle diverse competizioni (Europei, Mondiali su strada e pista ed Olimpiadi). Dopo 14 anni da vice allenatore con Dino Salvoldi, Sangalli dirigerà le azzurre sino alle olimpiadi di Parigi 2024.

Ciclismo femminile, Paolo Sangalli: “Corriamo sempre per il massimo risultato”

Intervistato dal portale OA Sport, Paolo Sangalli spiega quali sono gli obiettivi del suo gruppo, fermo restando le qualità esponenziali della disciplina: “La Nazionale corre sempre per il massimo risultato, partiamo sempre per vincere ma bisogna tenere anche in considerazione l’altissimo livello del ciclismo femminile. Ogni avversario è temibile, non c’è mai niente di scontato, ma noi abbiamo le nostre carte da poterci giocare in ogni corsa“.

Ciclismo femminile, Paolo Sangalli: “Italia leader della disciplina? Tanto lavoro alle spalle”

Italia leader della disciplina? Il tecnico originario di Vaprio d’Adda ha dato la sua opinione: “C’è tanto lavoro dietro ma senza la fretta di voler arrivare subito, abbiamo tante ragazze che sono sul tetto del mondo e merito è anche delle squadre che le gestiscono. Tre atlete top? Marta Cavalli l’ho vista in raduno a Calpe quest’inverno ed era già performante in salita: era tranquilla e determinata. Credo che abbia solo bisogno di correre e quindi di mettere un po’ di chilometri nelle gambe per tornare quella di prima. Vittoria Guazzini la conosco da tanti anni e sono convinto da sempre dei suoi mezzi: sono convinto che a Parigi possa fare una grande crono. L’ha già dimostrato ai Mondiali 2022 dove ha vinto la maglia iridata tra le Under23. Elisa Balsamo è riuscita a riconfermarsi, è giovane e ha davanti a lei un grande futuro.”

Ciclismo femminile, Paolo Sangalli: “Gruppo molto affiatato”

Infine, Sangalli sottolinea come non sia difficile lavorare con atlete dall’alto livello come Chiara Consonni, Elisa Longo Borghini e molte altre: “Le ragazze le conosco da tanto e con loro basta essere chiari sull’obiettivo e sulle protagoniste. E’ la strada a parlare. La lunga trasferta australiana ha fatto vedere che grande squadra siamo, così come agli Europei di Monaco 2022. C’è molto affiatamento in gruppo, sono tutte ragazze molto intelligenti e quindi è facile ottenere le cose”.