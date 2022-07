Giro Donne 2022: trionfa Van Vleuten, ultima tappa a Consonni

10-07-2022 14:43

Successo italiano nella decima e ultima tappa della trentatreesima edizione del Giro Donne, poco più di 90 chilometri da Abano Terme a Padova. Ma la prevedibile volata finale non è stata vinta dalla favoritissima campionessa del mondo in carica Elisa Balsamo, bensì dalla 23enne bergamasca nativa di Ponte San Pietro Chiara Consonni, portacolori della Valcar Travel & Service.

La tappa è stata caratterizzata dal tentativo di fuga della statunitense Krista Doebel-Hickok (EF Education-TIBCO-SVB) e di Alessia Vigilia (Top Girls Fassa Bortolo), che però sono state riprese a chilometri dal traguardo. Inevitabile la volata, con Silvia Persico, donna di classifica (settima nella graduatoria finale) e compagna di squadra di Consonni, che ha scompaginato i treni delle squadre delle velociste allungando a 500 metri dal traguardo. Sulla linea d’arrivo Consonni ha preceduto Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) e la danese Emma Norsgaard (Movistar), mentre Balsamo (Trek-Segafredo) si è dovuta accontentare del quarto posto.

La classifica finale del Giro se la aggiudica per la terza volta in carriera dopo quelle del 2018 e del 2019 l’olandese Annemiek Van Vleuten (Movistar), che compirà 40 anni il prossimo 8 ottobre. Secondo posto a 1’52” per Marta Cavalli (FDJ-Nouvelle Aquitaine), terza a 6’10” la spagnola Mavi Garcia (UAE Team), quarta a 6’59” Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo).