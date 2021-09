Ciclismo, Filippo Ganna campione del mondo nella cronometro

Filippo Ganna è ancora una volta campione del mondo a cronometro. Bissato così il successo dell’anno scorso, dopo la medaglia d’oro conquistata a Tokyo 2020. Il ciclista azzurro del team Ineos Grenadiers ha trionfato all’arrivo di Brugge, battendo per 6″ il padrone di casa Wout Van Aert ed Evenepoel (terzo). Settimo l’altro fenomeno Pogacar.

Al primo intermedio era in testa il belga di sette secondi, al secondo i due erano in sostanziale parità, ma sul traguardo il guizzo vincente è stato quello dell’azzurro, che ha coronato così un’estate strepitosa.

Filippo Ganna non aveva mai vinto una crono di 40 km, questa volta è riuscito a dominare in un tracciato di quasi 44 km. Sconfitto come l’anno passato Van Aert. Il 25enne di Verbania ha scritto una pagina di storia importante del ciclismo con i due mondiali consecutivi vinti.

Queste le parole di Ganna al termine della cronometro: “Arrivavo con buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe andata. È molto importante per me aver mantenuto questa medaglia. Quando ho iniziato la mia gara volevo vincere. Volevo tenere questa maglia (da campione del mondo, ndr) ancora un anno. Eravamo tutti i migliori in gara, ho grande rispetto per ogni avversario, ma vincere in casa dei belgi è davvero speciale. La mia condizione è salita di livello nell’ultima settimana, dopo gli Europei di Trento le cose si sono sistemate. Era importante difendere la maglia iridata. Per me era un sogno vincere oggi. Ho fatto una grande prova, è tutto fantastico, ringrazio il mio staff. Devo ringraziare i ragazzi belgi (Evenepoel e Van Aert, ndr), mi hanno motivato per migliorarmi. C’è molto rispetto tra noi”.

Top 10

1 GANNA Filippo 47:48

2 VAN AERT Wout 47:53

3 EVENEPOEL Remco 48.31,17 53.545

4 BISSEGGER Stefan 49.13,27 52.782

5 HAYTER Ethan 49:14

6 AFFINI Edoardo 49.36,53 52.370

7 POGAČAR Tadej 49:40

8 WALSCHEID Max 49.41,30 52.286

9 VAN EMDEN Jos 49:42

10 OLIVEIRA Nelson 49:43

OMNISPORT | 19-09-2021 17:18