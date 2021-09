Ciclismo, Europei: subito oro per Filippo Ganna e la staffetta azzurra

Primo oro per l’Italia agli Europei di ciclismo 2021 in corso a Trento. Gli Azzurri hanno trionfato nella staffetta mista a cronometro: Filippo Ganna, Mattia Sobrero e Alessandro De Marchi tra gli uomini, e Elena Cecchini, Marta Cavalli ed Elisa Longo Borghini per le donne hanno dominato la prova conquistando il primo posto con 21 secondi di vantaggio sulla Germania, e 26 sull’Olanda.

L’Italia ha brillato soprattutto con il terzetto maschile Ganna-Sobrero-De Marchi, nettamente in vantaggio sui rivali, mentre le ragazze nella successiva fase della prova non hanno ceduto nulla, mantenendo a distanza le fortissime tedesche campionesse in carica.

51’59”01 il tempo finale degli Azzurri, che dopo due terzi posti hanno conquistato il primo titolo continentale.

