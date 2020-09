Ciclismo, Filippo Ganna nella storia: campione del mondo

Filippo Ganna scrive la storia del ciclismo italiano. Il corridore di Vignone ha vinto la prova a cronometro maschile del Mondiale di ciclismo su strada a Imola: è il primo Azzurro a riuscire nell’impresa.

L’atleta 24enne, tra i favoriti della vigilia, non ha deluso le attese ed è stato autore di una gara superlativa, che l’ha consacrato tra i grandi campioni di questo sport. Bronzo nella rassegna iridata dell’anno scorso, Ganna ha dominato in lungo e in largo la prova, percorrendo i 31,7 km sul circuito di Imola in 35:54.10.

Devono inchinarsi il belga Wout van Aert, argento e distante 26″.72 e lo svizzero Stefan Kueng bronzo a 29 secondi. Solo quinto il già due volte campione del mondo Rohan Dennis, australiano, preceduto anche da Geraint Thomas. Quattordicesimo l’altro azzurro in gara, Edoardo Affini.

“È un sogno, sono molto felice, grazie alla Federazione che mi ha sostenuto e al mio team Ineos. Non volevo troppo pressione qui, e dopo la pista ecco il mio primo titolo su strada. Voglio godermelo con la mia famiglia”.

Ganna ha vinto in carriera anche quattro ori, un argento e due bronzi ai Mondiali su pista.

OMNISPORT | 25-09-2020 16:53