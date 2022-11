Ciclismo, Ganna si prepara alla nuova stagione con "occhi nuovi"

21-11-2022 14:25

Filippo Ganna si prepara all’inizio della nuova stagione: il 5 dicembre, in Spagna prenderà parte al primo ritiro e lo farà con “occhi nuovi”.

A Gazzetta dello Sport aveva confidato: “Porto le lenti a contatto, sono un po’ astigmatico e mi servono per mettere bene a fuoco a breve distanza, soprattutto per la tridimensionalità».

Il C.T Marco Villa sempre al quotidiano sportivo ha detto: “Pippo si opera agli occhi in questi giorno. Alla fine ha deciso di fare l’operazione con il laser per togliere le lenti a contatto. È il periodo giusto, così potrà tornare in bici senza pensarci più”.

Intanto, l’Italia della pista si sta allenando in Sicilia in attesa che, il 5 dicembre, riapra Montichiari, impianto di riferimento in Italia.