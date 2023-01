Ciclismo, Girmay con ogni probabilità non sarà al Giro d'Italia

20-01-2023 22:13

Dopo aver fatto la storia nell’ultima corsa rosa, battendo Mathieu Van Der Poel a Jesi (e ritirandosi il giorno successivo causa incidente del tappo dello spumante sull’occhio), Biniam Girmay non dovrebbe ripresentarsi al Giro d’Italiam, stando alle parole del team manager della Intermarché-Circus-Wanty Aike Visbeek a WielerFlits: “C’è sicuramente la possibilità di vedere Biniam al Tour de France quest’anno. È più probabile rispetto al fatto che sia in gara al Giro, anche se il percorso della gara italiana non è male. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, perché dobbiamo considerare che uno come Mads Pedersen, con le sue caratteristiche, farà sia il Giro che il Tour. Proveremo a vincere tappe. Una delle nostre priorità di CicloMercato era rinforzare il nucleo intorno a Biniam e con Dion Smith e Mike Teunissen ci siamo riusciti”.