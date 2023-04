Ciclismo, Giro delle Fiandre: dominio del solito Pogacar

Il campione sloveno ha vinto la classica monumento in volata su van der Poel.

02-04-2023 16:43

Il solito Pogacar conquista il Giro delle Fiandre, una delle cosiddette classiche monumento: si tratta della quarta conquistata in carriera dal campione sloveno dopo 2 Giri di Lombardia (2021 e 2022) e una Liegi-Bastogne-Liegi (2021). Non solo, il 24enne di Komenda diventa così il terzo ciclista della storia dopo Bobet e Merckx ad accoppiare la Ronde alla vittoria del Tour de France.

Pogacar ha vinto in volata solitaria, dimostrando tutta la sua superiorità nel finale del Giro delle Fiandre. Secondo in classifica van der Poel, quello che era il più temibile degli avversari per lo sloveno e che sognava il tris dopo aver conquistato la classica monumento già due volte. Migliore degli italiani Matteo Trentin, solo decimo al traguardo. Il due volte vincitore del Tour de France adesso può pensare al Grande Slam: ”La Milano-Sanremo è la più difficile da vincere, poi c’è la Roubaix. Ci proverò“.

Da segnalare anche il terribile incidente causato dal polacco Filip Maciejuk: il 23enne, finendo con la ruota anteriore in una pozza d’acqua, ha perso il controllo della bici e con una manovra spericolata ha colpito la testa del gruppo al Giro delle Fiandre e fatto cadere un centinaio di corridori. Immediata la squalifica per il giovane ciclista da parte del presidente di Giuria.

La top10 del Giro delle Fiandre 2023:

Tadey Pogacar (Slovenia)

Mathieu Van der Poel (Olanda) +16″

Mads Pedersen (Danimarca) +1’12”

Wout Van Aert (Belgio) +1’12”

Nelson Powless (USA) +1’12”

Stefan Kueng (Svizzera) + 1’12”

Kasper Asgreen (Danimarca) +1’12”

Fred Wright (Gran Bretagna) +1’12”

Matteo Jorgenson (USA) +1’12”

Matteo Trentin (Italia) +2’49”