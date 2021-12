Giro d'Italia, Grenadiers prepara un tridente: Carapaz alla guida

31-12-2021 14:27

La squadra britannica sta preparando tutto il necessario per il primo grande tour della stagione, ovvero il Giro d’Italia. Con diversi obiettivi in mente durante la Corsa Rosa, la priorità sarà ovviamente quella di correre per il titolo. Per farlo, è stato deciso che Richard Carapaz sarà il riferimento principale e il leader del team, ma sarà accompagnato da due grandi ciclisti che potrebbero anche avere la loro possibilità nella classifica generale.

“Non è un mistero, penso che il nostro leader sarà Carapaz e con lui anche Pidcock”, ha detto Matteo Tosatto, parlando a ‘Bici.pro’. “Tom è andato alla Vuelta l’anno scorso e ora vuole provare il Giro, ma nel frattempo sta facendo ciclocross e ha già in mente le classiche”, ha aggiunto il direttore sportivo italiano.

“Faremo una grande squadra per vincere il Giro. Oltre a Carapaz e Pidcock, ci sarà anche Geoghegan Hart, che ha vinto a sorpresa nel 2020. Nel campo di allenamento di gennaio affineremo anche i programmi di gara”, ha completato Tosatto, che ha anche detto che Elia Viviani sarà il riferimento per le volate al Giro.

OMNISPORT