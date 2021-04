Ciclismo: intervento ok per Vincenzo Nibali

Intervento completamente riuscito per Vincenzo Nibali. Il corridore della Trek-Segafredo si è dovuto sottoporre oggi a un’operazione chirurgica dopo l’infortunio rimediato a seguito di una caduta ieri in una sessione solitaria di allenamento.

Il siciliano ha affrontato l’intervento di osteosintesi per ridurre la frattura del radio del polso destro rimediato con l’incidente. Come ha fatto sapere la squadra, l’operazione, durata circa un’ora, è andata bene e ha comportato l’applicazione di una piastra con viti.

Nelle prossime ore sarà diramato un bollettino medico e soprattutto il team della Trek-Segafredo e i medici relazioneranno tutti gli addetti ai lavori e tifosi dello “squalo” circa i suoi tempi di recupero, in vista del “Giro d’Italia”. Intanto, Vincenzo Nibali continuerà a lavorare per l’obiettivo Giro d’Italia 2021.

È quanto ha già affermato nelle scorse ore dal letto dell’ospedale di Lugano prima di andare sotto i ferri: “Faccio fatica a trovare le parole per descrivere l’enorme dispiacere che provo – spiega lo Squalo dello Stretto – Anzi, non ce ne sono. Un incidente banale con conseguenze disgraziate che, purtroppo, mette in seria discussione tutti gli sforzi fatti per preparare le prossime gare. È un verdetto che devo accettare. Domani mi opero e poi comincerò un percorso, non semplice e non immediato, per cercare di essere al via del Giro. Questo è l’obiettivo che ho davanti e farò anche l’impossibile per centrarlo. Promesso”.

Oggi il primo passo importante è stato fatto…la volontà di correre il Giro per Nibali è grandissima, ma bisognerà capire a questo punto il parere dei medici.

OMNISPORT | 15-04-2021 16:40