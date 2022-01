Ciclismo: la Uno-X sogna una wild card per il Tour 2022

13-01-2022 11:19

La Uno-X ci prova e si candida per il Tour de France 2022. La formazione norvegese non vuole perdere l’occasione di prendere parte alla manifestazione più importante del ciclismo così vicino casa, come confermato dal team manager Jens Haugland a Feltet.

Ottenere però una WildCard resta comunque difficile, visto che la concorrenza per i due posti rimasti è numerosa, con le formazioni francesi ovviamente in vantaggio.

“Abbiamo il sogno di essere al via di Copenaghen – ha esordito Haugland – Non è probabile, quindi abbiamo aspettative basse, ma saremmo positivamente sorpresi se accadesse. Pensiamo di meritarlo. Tutti gli amanti del ciclismo danesi e norvegesi vorrebbero avere quanti più connazionali possibili al via in Danimarca. Un corridore come Lasse Norman Hansen (uno dei nuovi ingaggi dal team), ad esempio, meriterebbe di essere al via a Copenaghen” .

