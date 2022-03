Ciclismo, Milano - Torino: la vittoria è di Mark Cavendish

16-03-2022 16:43

Mette a segno una vittoria importante la Quick Step che alla Milano – Torino ottiene il successo grazie a Mark Cavedish. Il britannico si impone davanti a tutti in volata. Cavedish taglia il traguardo per primo con il crono di 4h31’22”.

Per Cavedish, 36 anni, si tratta del 159esimo successo in carriera.

L’inglese dell’Isola di Man ha preceduto il francese Nacer Bouhanni, secondo, e il norvegese Alexander Kristoff, terzo. Primo degli italiani Andrea Vendrame alla fine sesto.

“Abbiamo una solida base per lo sprint, sono felicissimo per questo successo che mancava nella mia bacheca. Sono veramente contento, vincere è sempre importante e questa è una gara molto prestigiosa – e poi, a fine gara, ai microfoni di Rai Sport ha spiegato – Non è stato uno sprint perfetto, ma abbiamo un team unico. Michael Mørkøv mi ha guidato, siamo stati bravi a non farci prendere dal panico. La squadra ha controllato tutta la corsa, tutti sono andati fortissimo. Non è detto che faccia la Milano-Sanremo, al momento non è nei piani”.

