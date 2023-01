Ciclismo, Moscon svela quando può rientrare

25-01-2023 22:05

Gianni Moscon è pronto per ripartire, dopo la frattura alla clavicola sinistra rimediato al Tour Down Under: “Sempre avanti, non si molla”, ha scritto in un messaggio alla Gazzetta. Il ds dell’Astana invece ha svelato: “Ora è a casa in Austria – spiega Giuseppe Martinelli -. Farà un controllo a fine settimana e poi se tutto ok potrà iniziare in bicicletta. Il rientro è ancora da valutare, i tempi dipenderanno molto anche dalla situazione del consolidamento della frattura”.

Moscon ha le idee chiare: “Sto pensando che potrei rientrare a fine febbraio al Gran Camiño”. Si tratta della breve corsa a tappe spagnola (4 giorni) che è in calendario dal 23 al 26 febbraio.