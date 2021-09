Grave lutto nel mondo del ciclismo. Chris Anker Sorensen, professionista dal 2005 al 2018 (con anche una vittoria al Giro d’Italia del 2010 e il titolo di campione danese nel 2015), è deceduto dopo essere stato investito da un’auto.

Il danese, 37 anni, si trovava in Belgio per commentare i Campionati Mondiali di ciclismo per conto dell’emittente TV2. Letali le ferite riportate a causa dell’incidente.

OMNISPORT | 19-09-2021 07:57